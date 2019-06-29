Путин: Элтон Джон ошибается, обвиняя Россию в двуличии по отношению к секс-меньшинствам

Элтон Джон ошибается, обвиняя Россию в двуличии по отношению к секс-меньшинствам. Такое мнение высказал президент Владимир Путин.

Он призвал всех быть более открытыми и транспарентными к разным взглядам и уважать друг друга.

Ранее британский музыкант Элтон Джон обвинил Владимира Путина в двуличии из-за слов о ЛГБТ. Певец в своем инстаграме прокомментировал слова президента о том, что в России ничего не имеют против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В ответ певец напомнил, что в российской версии фильма «Рокетмен», который посвящен жизни Элтона Джона, были вырезаны сцены однополой любви. Компания-прокатчик «Централ Партнершип» пояснила, что сделала это для соблюдения российских законов.