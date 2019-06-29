Власти США из-за подозрений в некачественной сборке проверяют предприятие по выпуску лайнера Boeing 787 Dreamliner

Американские власти из-за подозрений в некачественной сборке проверяют одно из предприятий по выпуску лайнера Boeing 787 Dreamliner. Минюст США заинтересовала документация завода авиакорпорации, сообщила накануне газета «Сиэтл таймс» со ссылкой на источники в отрасли.

После двух смертоносных катастроф модели Boeing 737 MAX 8 авиакомпании «Эфиопские авиалинии и «Лайон эйр» запрошены данные о процессе сборки самолетов Boeing 787 Dreamliner. Американское надзорное ведомство в начале июня направило серию повесток о выемке документов, касающихся деталей сборки самолета. Повестки получены сотрудникам завода Boeing в Норт-Чарлстон. Это штат Южная Каролина. Интерес вызвал ряд случаев «недоброкачественной работы» в процессе изготовления указанной модели. Повестки были направлены группой тех же прокуроров, которые ведут расследование по 737MAX – те пытаются найти в работе компании нарушения, имеющие системный характер. По словам источников «Сиэтл таймс», после выемок документов и преданных огласке подозрений, руководство компании будет вынуждено признать случаи недоброкачественной работы с целью избежать задержек в доставке лайнеров заказчикам. Ранее более 400 пилотов в коллективном иске обвинили корпорацию Боинг в сокрытии конструктивных недостатков 737 MAX и потребовали огромных денежных компенсаций. Истцы указали, что пострадали от финансовых потерь и разного рода расстройств.

Ранее глобальная эксплуатация лайнеров Боинг 737 MAX была приостановлена после двух катастроф, которые произошли с разницей менее чем в полгода. Они унесли жизни более чем 300 человек.