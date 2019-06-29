США не будут вводить новые пошлины на китайские товары

Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином возобновятся.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретились сегодня на полях саммита G20 в японской Осаке. Переговоры продлились около полутора часов. Глава Белого дома назвал встречу «великолепной» и указал, что страны вновь находятся «на правильном пути» и смогут достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон, которое будет иметь историческое значение. Он заверил, что у него нет враждебных намерений в отношении Китая, пообещал не повышать тарифы на экспортную продукцию из поднебесной и выразил надежду, что КНР будет наращивать импорт из США.

Китайский лидер призвал коллегу вести переговоры по спорным торговым вопросам на равных, с учетом интересов обеих стран. Он заверил, что Пекин искренне стремится решить разногласия с Вашингтоном, в том числе — по торговле. Он также выразил надежду, что «обе стороны смогут проявить гибкость, будут идти навстречу друг другу, как можно скорее возобновят диалог и найдут способ решения взаимных озабоченностей».

Торговая война между США и Китаем началась прошлым летом, когда Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил зеркально. Зимой на полях саммита G20 в Аргентине стороны договорились о «перемирии» в торговой войне. Однако, весной оно вновь было нарушено.