США может исключить компанию Huawei из так называемого черного списка

Белый дом разрешит американским компаниям продавать оборудование IТ-производителю, если это не станет большой проблемой для нацбезопасности США. Об этом сказал президент Дональд Трамп.

Ранее Вашингтон обвинил Huawei в сотрудничестве с китайской разведкой. Из-за этого компания потеряла доступ к компонентам и технологиям американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.