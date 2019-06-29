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11:30, 29 июня 2019

Столичная прокуратура требует возбудить уголовное дело против полицейских, отпустивших серийного отравителя

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, в действиях сотрудников усмотрели ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Полицейские задержали подозреваемого на тот момент Мурата Сабанова еще в начале месяца, однако не стали арестовывать и отпустили домой.

Жертвами грабителя, по данным издания The Village, стали более 20-ти человек. Он угощал прохожих отравленной газировкой, после чего избивал и грабил людей.



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