Взрыв газа во Владимирской области, где один человек погиб и 11 пострадали, устроил психически нездоровый житель

Взрыв газа в пятиэтажке во Владимирской области, при котором один человек погиб и 11 пострадали, устроил психически нездоровый местный житель. Это утверждают следователи.

Мужчина, который по версии следствия, устроил на кухне в жилом доме в Коврове взрыв газа, в реанимации. Его отец погиб. В отделении интенсивной терапии также оказалась и пожилая соседка. При взрыве газа – всё случилось около полуночи — обрушилась перегородка между квартирами на первом этаже. Женщина серьёзно пострадала. В управлении Следственного комитета по Владимирской области сообщили, что у предполагаемого виновника случившегося проблемы с психикой. Только вчера он выписался из специализированной клиники.

На кухне квартиры пятиэтажки, где взорвался газ, в месте его подводки к плите и водонагревательной колонке были вырваны соединительные шланги. Это привело к утечке и взрыву. В региональном управлении СК сообщили также, что незадолго до случившегося психически нездоровый мужчина выгнал из квартиры маму. Женщина после взрыва газа вернулась, пыталась потушить пожар и получила ожоги. Среди пострадавших несколько полицейских и спасателей, приехавших на место происшествия. Повреждено шесть квартир. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее причиной взрыва газа в Коврове называлась возможная бытовая ссора.