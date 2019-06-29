Элтон Джон обвинил Владимира Путина в двуличии из-за слов про ЛГБТ

Российский президент в ответ сказал, что тот ошибается.

Легендарный певец и композитор не поверил российскому президенту, заявившему в интервью Financial Times о том, что Россия не имеет ничего против людей нетрадиционной ориентации и хочет, чтобы все были счастливы. Элтон Джон упрекнул его в лицемерии. Он напомнил, что российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре его фильм «Рокетмен», удалив все упоминания о его истинном счастье в 25-летних отношениях с Дэвидом и воспитании двух прекрасных сыновей.

Музыкант отметил, что гордится тем, что живет в той части мира, где государства признают право человека любить того, кого он хочет. Он благодарен стране, которая позволяет ему жить в счастливом браке со своим супругом. Элтон Джон не согласился со словами Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Президент упомянул об этом, говоря о том, что либеральная идея изжила себя, и власти в западных странах не решают проблемы населения.

Сегодня, выступая на пресс-конференции в Осаке, Путин сказал, что Элтон Джон – гениальный музыкант, но заблуждается в своих оценках ситуации в России. Он вновь заверил, что в нашей стране очень ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-Сообществу.