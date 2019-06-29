Российский президент назвал произволом дело журналиста Ивана Голунова

По мнению Владимира Путина, которое он высказал на пресс-конференции по итогам саммита G20, произошедшее со спецкором «Медузы» должно быть расследовано, а по итогам — приняты соответствующие решения.

Голунова обвиняли в попытке сбыть наркотики. Но через несколько дней после сильного возмущения общественности дело прекратили в связи с недоказанностью в его причастности. После этого Путин уволил двух генералов – начальников полицейских, которые задержали журналиста.