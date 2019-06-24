Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений

Как сказал российский лидер, главам МИД двух государств поручено начать консультации. Приведет ли это к продлению Договора СНВ-3, пока говорить рано. Накануне главы США и России провели полуторачасовую встречу на саммите G20 в Японии.

Переговоры с лидерами стран позитивно влияют на имидж Путина, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе. Он отметил, что они опровергают мнение о том, что с нашей страной никто не хочет иметь никаких дел.

По словам Сванидзе, переговоры идут на пользу России, даже если проходят так недружелюбно, как встреча с британским премьером Терезой Мэй.