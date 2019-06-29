Уимблдонский теннисный турнир стартует в понедельник, однако уже в квалификации было установлено несколько рекордов

Уимблдонский теннисный турнир стартует только в понедельник. Однако уже в квалификации спортсмены установили несколько рекордов.

31-летний бельгийский теннисист Рубен Бемельманс стал первым игроком в Открытой эре, которому удалось в шестой раз попасть в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» через квалификацию.

Интересно, что за карьеру Бемельманс не выиграл ни одного турнира ATP в одиночном разряде.

А вот американская теннисистка Кори Гауфф обновила другой рекорд соревнований. Она стала самой молодой спортсменкой, которая сыграет в основной сетке Уимблдона за всю историю. Представительнице США в настоящий момент немногим более 15 лет.

Пробились в основную сетку и две российские теннисистки — Анна Калинская и Варвара Флинк.

А вот в мужском одиночном разряде преодолеть квалификацию никому из наших теннисистов не удалось.