Вашингтон и Пекин решили возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины на товары

Об этом Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились в ходе переговоров на саммите G20 в Японии. По данным Центрального телевидения Китая торгово-экономическим делегациям двух стран еще предстоит обсудить конкретные вопросы.

В середине прошлого месяца диалог между США и КНР фактически зашел в тупик на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. В ответ Пекин с начала июня ввел новые тарифы на экспорт из Соединенных Штатов.