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10:02, 29 июня 2019

Генерал российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

Генерал российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Во всяком случае, именно к такому выводу пришли журналисты программы Newsnight на «Би-би-си».

Генерал-майор Сергеев в Великобритании работал под именем Сергей Федотов. Он – выпускник Военной академии Минобороны, профильного вуза кадров для военной разведки. О третьем фигуранте в деле с отравляющим химическим веществом в Солсбери стало известно еще зимой минувшего года, однако теперь некие зависимые источники подтвердили корреспонденту Би-би-си Марку Урбану, что Сергеев являлся руководителем оперативной группы в составе уже хорошо известных миру Александра Мишкина и Анатолия Чепиги, печально прославившихся как Петров и Боширов. Ну а сам Сергеев прилетел в лондонский аэропорт «Хитроу» утром 2 марта, и улетел во второй половине дня в воскресенье, 4 марта. В тот же день яд «Новичок» нанесли на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля. Об этом свидетельствуют данные мобильного биллинга и выявленная хронология его перемещений. Она говорит о возможном контакте старшего офицера с непосредственными исполнителями международного преступления. Официально же подозреваемыми по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль по-прежнему пока являются двое, «Петров» и «Боширов».

Ранее в интервью изданию Financial Times президент Путин сказал, что Скрипаль интереса для России не представлял и мстить ему не было смысла. При этом сам инцидент глава государства назвал «возней, которая не стоит и пяти копеек».



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