Более пятисот жителей города Тулун в Иркутской области эвакуировано после прорыва дамбы

Некоторых людей вывозили из опасного места вертолётами. Два человека погибли. Последствия природной стихии испытали жители более 30-ти населённых пунктов.

Людей в Тулуне спасают при помощи лодок, катеров и вертолётов. Уровень воды в городе с населением примерно в 40 тысяч человек продолжает подниматься. Некоторые жители дожидались спасателей сидя на крыше, повсюду была вода. Людей оттуда пришлось эвакуировать вертолётами. Ночью жители запускали с крыш фейерверки, чтобы их заметили спасатели, рассказал агентству ТАСС один из пострадавших от наводнения. Проливные дожди в Иркутской области не прекращаются несколько дней. В Тулуне вода прорвала дамбу, река Ия вышла из берегов. Прошлой ночью река затопила водозабор и здание, в котором размещается оборудование, сообщает «Интерфакс». Сейчас оставшихся в городе жителей Тулуна снабжают водой из артезианских скважин, не попавших в зону затопления. Больше 12ти тысяч местных жителей остаются без электричества. В общей сложности в Иркутской области подтоплено почти 4 тысячи домов в нескольких десятках населённых пунктах. Перекрыто движение по федеральной трассе Сибирь, большой участок там затоплен водой. С четверга в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Глава МЧС России Евгений Зиничев находится на месте чрезвычайной ситуации и контролирует работы по эвакуации людей. Власти иркутской области выплатят до ста тысяч рублей людям, которые остались без жилья из-за наводнения.