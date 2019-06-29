В Москве найден пакет с картами Сбербанка

Их потеряла курьерская служба «Почты России».

Упаковка карт с именами их владельцев обнаружена в одном из столичных парков. Видеоролик, на котором несколько мужчин рассматривают брошенный на земле пакет и картонную коробку, появился в соцсетях. Где он снят и сколько там карт, не уточняется, но судя по размеру свертка, их там сотни. Телеграм-канал Varlamov News сообщил, что обладатели находки позвонили в Сбербанк и «через два часа приехала служба безопасности и все забрала». Позже источник в банке подтвердил РИА Новости эту информацию. По его словам, сейчас все карты изъяты, Сбербанк и «Почта России» проводят служебное расследование инцидента. Собеседник агентства отметил, что это происшествие не несет рисков для клиентов. Карты не были активированы и в отсутствии пин-кодов представляли из себя просто пластик. Возможность получения доступа к счетам с их помощью была исключена.

В «Почте России» заявили, что банковские карты были украдены у курьера.