Операцией по отравлению Скрипалей, по некоторым данным, руководил генерал-майор ГРУ Денис Сергеев

Это сообщается в расследовании программы «Би-би-си» Newsnight. По ее сведениям, офицер военной разведки был в Великобритании под именем Сергей Федотов. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в марте прошлого года были отравлены в британском Солсбери и едва выжили. Женщина, которая нашла флакон от духов, где был яд, скончалась.

Британские власти заявили, что было использовано химоружие «Новичок», произведенное в России.

Скрипаль не представлял интереса для России и мстить ему не было смысла, заявил президент России Владимир Путин в интервью Financial Times.

Путин выразил озабоченность тем, что из-за шпионских скандалов отношения России и Великобритании стали столь напряженными.