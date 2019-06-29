В Нижнем Новгороде сегодня пройдет фестиваль единоборств в поддержку жертв пыток

Основная идея мероприятия состоит в том, что силу можно применять только в рамках закона.

Первый фестиваль боевых единоборств, приуроченный к Международному дню в поддержку жертв пыток, сегодня пройдет на площади перед катером «Герой». Планируется провести 10 боев в разных дисциплинах: от каратэ и бокса до вольной борьбы. Организаторы мероприятия – «Комитет против пыток» и несколько федераций единоборств.

Международный день в поддержку жертв пыток отмечается во всем мире 26 июня. Согласно данным свежего опроса «Левада-центра», с пытками со стороны силовиков в России сталкивался каждый десятый респондент. Большинство из них оказывались в роли жертвы при задержании, установлении личности и допросе, пишет «Коммерсант». При этом большое число россиян уверено, что борьба с насилием в МВД ударит по раскрываемости преступлений, а треть опрошенных допускает его применение.

Фестиваль единоборств начнется около трех часов дня, вход на мероприятие будет свободным.