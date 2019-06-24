Активисты нашли предприятие по подделке подписей в поддержку кандидатов на выборах в Мосгордуму

Работников на неё собирали в социальных сетях в студенческих группах, — сказал «Эху Москвы» глава штаба Навального в Москве Олег Степанов. По его словам, так называемую «фабрику» удалось найти, когда один из его сторонников согласился прийти туда по объявлению.

Степанов отметил, что сегодня на этом предприятии подписи подделывали за актера Андрея Соколова, политика Сергея Митрохина и директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма.