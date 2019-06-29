Уровень воды над федеральной трассой «Сибирь» в зоне затопления составил 3 метра

Это в районе города Тулун под Иркутском, откуда эвакуировали лодками и вертолетом около 600 человек. Как сообщает «Интерфакс», автотранспортное сообщение между Иркутском, Красноярском и Братском оказалось полностью перекрыто. Сообщается, что причиной резкого подъема воды стал прорыв защитной дамбы из-за мощных ливней. По данным МЧС, подтоплены дома более 9 тысяч жителей Иркутской области. В регионе объявлен режим ЧС.