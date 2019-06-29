США и Китай договорились возобновить торговые переговоры

Новых пошлин со стороны Вашингтона не будет, передает китайской агентство Синьхуа.

По словам президента США, их страны вновь на правильном пути, передает РИА. От переговоров лидеров США и Китая на саммите G20 в Японии ожидали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут объявить о перемирии. Ранее в интервью телеканалу Fox Трамп говорил о возможности введения новых пошлин на китайские товары стоимостью 320 миллиардов долларов, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах.