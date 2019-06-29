«Аэрофлот» не отказался от покупки новых «Суперджетов», несмотря на недавнюю катастрофу

Компания планирует приобрести сто новых самолетов. График поставок и коммерческие условия находится в стадии проработки, рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

О том, что «Аэрофлот» получит в этом году десять Superjet от производителя «Гражданские самолеты Сухого», в начале июня сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Оставшиеся лайнеры этой модели должны поступить авиакомпании к 2026 году.

До недавнего времени у «Аэрофлота» было 50 самолетов Sukhoi Superjet 100. Один из них сгорел 5 мая после экстренной посадки в Шереметьеве. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

Международный авиационный комитет в предварительном отчете, опубликованном в середине июня, не указал никаких причин случившегося. Сразу после трагедии выдвигались версии, согласно которым виной всему могла стать конструкция пассажирского лайнера.

Ранее, до трагедии, от «Суперджетов» отказались иностранные компании из-за сложностей с техническим обслуживанием.