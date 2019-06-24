Представители компании «Рольф» обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову

Это рассказал «Эху Москвы» общественный уполномоченный по защите предпринимателей, содержащихся под стражей Андрей Хуруджи. Накануне суд в Москве отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Всего по делу проходят четыре человека. Среди них — основатель «Рольфа» Сергей Петров, в пользу которого, как утверждает следствие, выводились деньги. Бывший депутат Госдумы отрицает свою вину. Сейчас бизнесмен находится за границей.