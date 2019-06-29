Власти Грузии намерены запретить въезд депутату Госдумы Сергею Гаврилову

Это объявил глава МВД Георгий Гахария. В ответ российский парламентарий заявил, что грузинское МВД не осознает ответственность за срыв международной конференции, передает РИА. Депутат Сергей Гаврилов, которого в Грузии считают активным участников конфликта с Абхазией, на сессии Межпараламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента Грузии, чем спровоцировал массовые протесты. Они продолжаются 10-й день. Сегодня в Тбилиси ожидается «Марш свободы».