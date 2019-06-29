Мужская сборная России по волейболу продолжает борьбу за выход в финальную стадию Лиги наций

Сегодняшний соперник нашей команды — сборная Аргентины.

Сборная Аргентины в своем нынешнем состоянии — команда непредсказуемая. По ходу кругового турнира сумела отобрать очки у явных фаворитов -бразильцев с поляками. А волейболистов Италии и вовсе обыграла.

В то же время, командам, сопоставимым по классу, аргентинцы зачастую уступали. В результате чего и лишились шансов побороться за выход в финальную пульку.

Российская сборная тем временем продолжает побеждать, причем эксперементальным составом. По крайней мере, команда Австралии не смогла доставить проблем нашим волейболистам.

Встреча сборных России и Аргентины начнется в 9 утра. Трансляция на МАТЧ ТВ.

В заключительном матче российские волейболисты сыграют с аутсайдером турнира — командой Китая.