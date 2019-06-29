Сотрудники закрывшегося в Ленобласти завода Ford выйдут на митинг

Он согласован с властями и пройдет в центре Петербурга. Акция начнется в полдень на площади Ленина. По планам ее организаторов, на митинг придут около тысячи человек. В основном это будут сотрудники закрывшегося во Всеволожске сотрудников завода Ford. Они намерены потребовать сохранить свои рабочие места.

Дело в том, что на Петербургском международном экономическом форуме временный губернатор Александр Беглов заявил, что площадка, принадлежащая Ford Sollers, не будет продана или сдана в аренду, а просто сменит собственника.

При этом, по мнению бывших работников завода, чиновники вместо защиты их прав продвигают интересы инвесторов и «делают видимость бурной деятельности».

Напомним, информация о закрытии предприятия появилась еще в марте. Сотрудники неоднократно устраивали митинги, требуя увеличить компенсации в связи с увольнениями. Завод официально прекратил свою работу 20 июня. Сообщалось, что его продадут на торгах.