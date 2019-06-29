В японской Осаке пройдет второй день саммита стран «Большой двадцатки»

В заключительный день G20 запланированы два заседания, посвященные ситуации на глобальном рынке труда и вопросам изменения климата. Кроме того, ожидается принятие итоговой декларации и ряда «дорожных карт». Тем не менее, самой ожидаемой на полях G20 является встреча лидеров США и Китая. Эксперты надеются, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин будут обсуждать возможность новых переговоров о преодолении торгового противостояния.

По крайней мере, накануне на этом ожидании американские фондовые индексы слегка выросли. Ряд встреч проведет и российский президент Владимир Путин. В частности, в кулуарах он побеседует с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Помощник президента Юрий Ушаков не уточнил тему разговора, сказав лишь, что это будет «предметный обзор» нынешнего состояния диалога Москвы и Брюсселя.

Кроме того, в Осаке состоятся переговоры Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Накануне Путин также провел ряд встреч с мировыми лидерами – в частности, с Трампом, Си Цзиньпином, британским премьером Терезой Мэй и французским президентом Эммануэлем Макроном.