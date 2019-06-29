Прокуратура Москвы потребовала наказать полицейских, которые отпустили предполагаемого отравителя

Против них следует возбудить уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемый Мурат Сабанов был задержан еще 8 июня, но его отпустили под подписку о невыезде, после чего он совершил еще ряд тяжких преступлений, заявили в прокуратуре, передает ТАСС. Повторно Сабанов был задержан в конце июня. По данным следствия, он угощал людей на улицах отравленной газировкой, от которой они теряли сознание. Мужчина их грабил. В деле сейчас 11 пострадавших.