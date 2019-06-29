Столичная полиция проверяет сообщения о подделке подписей за кандидатов на выборах в Мосгордуму

Оперативники накануне выезжали в офис на Краснопресненской набережной, передает «Интерфакс». Офис обнаружили сотрудники московского штаба Алексея Навального. По их словам, там фальсифицировали подписи за кандидата от партии «Коммунисты России» Никиту Остранкова, актера Андрея Соколова, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и бывшего главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Митрохин назвал это провокацией и намерен обратиться в СК. Актер Сергей Соколов сказал «Эху», что его волонтеры собирают подписи честно.