Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:23, 29 июня 2019

В Тбилиси сегодня пройдет «Марш свободы» с требованием отставки главы МВД

Это уже 10-й день протестов. Массовые акции начались с визита российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. Протестующие попытались прорваться в здание парламента и полиция применила все спецсредства, которые только могла, слезоточивый газ, акустические пушки, водометы и резиновые пули. В столкновениях с обеих сторон пострадали в общей сложности 240 человек. После этого власти России с 8 июля запретили авиасообщение с Грузией



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 июня Поздравить…

5 460 6 7067 24.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Привет европейским русофобам Российские полномочия в ПАСЕ подтверждены в полном объёме, без исключений и изъятий. Результаты голосования за 116, против 62, воздержалось 10...

5 86 6 7780 26.06
Kпасе, рф, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческая проблематика Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков…

5 218 6 20505 27.06
Kрф, украина, политика, правосудие, мнения
Новости

На саммите G20 закончилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа Переговоры продлились почти полтора часа…

5 69 6 7968
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Я продолжаю вести настоящую избирательную кампанию в Мосгордуму! Именно ближайшая неделя определит, будет ли у москвичей независимый кандидат от 43 избирательного округа, отстаивающий их интересы в Московской городской Думе в ближайшие 5 лет, или нет…

5 62 6 7178 27.06
Kмосква, выборы, мосгордума, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Президент России не мог поступить иначе Ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к Путину. Ответственность за безопасность граждан России. И он ее с себя, в отличие от грузинских властей, не сбросил…

5 245 6 30107 24.06
Kгрузия, рф, конфликты, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Совсем не обязательно быть с протестом, чтобы им руководить Могу сэкономить время всем конспирологам и назвать реальных инициаторов и спонсоров этих акций…

5 54 6 7124 28.06
Kгрузия, политика, события
Блоги

Кусок эфира

Алексей Уминский: В Грузии нет никакой русофобии Казалось бы, национальная обида, она вещь такая, болезненная, она очень долго помнится. А вот такое настоящее христианское великодушие…

5 79 6 10955 25.06
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 69 6 10164 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Подпишись – или проиграешь На сборщиков подписей демократических кандидатов, работающих на улицах Москвы, нападают, им угрожают. Демократические кандидаты в депутаты категорически не нужны властям, но необходимы москвичам…

5 36 6 5433 23.06
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как быть с артистами? Послесловие к скандалу «Травля» точно работает. Силу общественного мнения не стоит недооценивать. Потеря репутации всегда болезненна. Я не знаю, станут ли Спиваков или Гергиев от этого хуже дирижировать, но моральный урон за свои подписи они несут…

5 62 6 9567 23.06
Kискусство, политика, кино, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 280 6 44591 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Блоги

+ Зеленский — Путину: У нас у всех есть дети. Верните детей родителям Зеленский — Путину: У нас у всех есть дети. Верните детей родителям Президент Украины обратился к российскому коллеге с призывом освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе…

5 265 6 43894 27.06
8читать ;смотреть
Kзеленский, путин, украина, рф, политика, конфликты, моряки, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Расстрою Вас, Сандра Эдуардовна Напомню очевидную вещь — конкретных депутатов выбирают конкретные люди. О господине Гаврилове, кстати, известна интересная деталь: его дед — грузин…

5 90 6 15115 26.06
Kобщество, грузия, рф, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Россия ничего не имеет против Грузии. Россия никаких антигрузинских акций пока не делает. Пока российские власти ведут себя как нормальные цивилизованные государства. В условиях, когда грузинские власти поощряют русофобский шабаш на центральных площадях своей столицы…

5 55 6 9308 26.06
#слушать 34:44 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kобщество, грузия, политика
Голосование
Правильно ли поступил бизнесмен Д.Якобашвили, отказавшись вернуться в Россию после обысков ФСБ?
5 46 6 7979 24.06

Популярное за неделю

Новости

Дональд Трамп перед журналистами дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы Как сообщает американская пресса, это произошло перед переговорами в Осаке…

5 39 6 26144
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Те грехи, которые приписывала оппозиция, сражающаяся за свои коррупционные возможности, Саакашвили — она и осуществила, придя к власти. Там даже не надо было запугивать избирателей. Грузия так нища, что проще их было покупать…

5 93 6 122214 22.06
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Правильно ли поступил бизнесмен Д.Якобашвили, отказавшись вернуться в Россию после обысков ФСБ?
5 47 6 8023 24.06
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Дом друга президента Путина Дом друга президента Путина Дом друга Путина находится в правильном месте. 20 км к Западу от Москвы. Неподалеку — дачи руководства «ЕР». Но зачем же этот друг пытается отхватить землю соседнего садоводческого товарищества?..

5 63 6 198450 26.06
8читать ;смотреть
Kобщество, строительство, чиновники, видео, мнения
Блоги

Жанна Немцова основатель «Фонда Бориса Немцова за свободу», журналист Deutsche Welle

+ Игорь Юргенс: Несменяемая власть катастрофически изменила Путина и Медведева Игорь Юргенс: Несменяемая власть катастрофически изменила Путина и Медведева О нынешнем состоянии России и ее власти, судьбе системных либералов и их вкладе в развитие страны, об извечном споре коллаборационистов и несистемной оппозиции…

5 72 6 165671 26.06
8читать ;смотреть
Kвласть, медведев, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7916646
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4092902

Сегодня в эфире