В Тбилиси сегодня пройдет «Марш свободы» с требованием отставки главы МВД

Это уже 10-й день протестов. Массовые акции начались с визита российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. Протестующие попытались прорваться в здание парламента и полиция применила все спецсредства, которые только могла, слезоточивый газ, акустические пушки, водометы и резиновые пули. В столкновениях с обеих сторон пострадали в общей сложности 240 человек. После этого власти России с 8 июля запретили авиасообщение с Грузией