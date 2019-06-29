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00:06, 29 июня 2019

Британский певец и музыкант Элтон Джон обвинил российского президента в лицемерии

В своем Instagram артист написал, что его расстроили некоторые высказывания Владимира Путина в интервью газете Financial Times. В частности, певец не согласен с утверждением, что у сексуальных меньшинств в России нет проблем, а сам Путин хотел бы, чтобы представители ЛГБТ-сообщества были счастливы. Джон напомнил, что российские прокатчики не так давно подвергли цензуре фильм о жизни музыканта «Рокетмен», удалив все упоминания о его гомосексуальности.



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