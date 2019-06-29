Грузинская оппозиция, как ожидается, проведет сегодня в Тбилиси «Марш свободы»

Марш приурочен к 10-му дню протестов. Организаторы призвали выйти на него всю Грузию. При этом единственным крупным требованием его участников остается отставка главы МВД Георгия Гахарии. Жители Грущии планируют пройти несколько километров вплоть до расположенной в центре Тбилиси площади Свободы – там находятся органы столичной администрации. Накануне протестующие вновь вышли на акцию протеста у здания парламента, несмотря на проливной дождь. Они также требовали ухода главы МВД и расследования разгона демонстрации 20 июня. Многотысячные митинги были вызваны визитом делегации российских депутатов в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Она проходила в здании грузинского парламента. Президент ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера, что вызвало протест оппозиции. Тем же вечером произошли столкновения между силовиками и активистами. Полицейские применили акустические пушки, водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. 240 человек пострадали, из них треть – полицейские. Еще более 300 человек были задержаны.

На фоне протестов в Тбилиси президент Владимир Путин подписал указ о приостановке прямых рейсов из России в Грузию, начиная с 8 июля.