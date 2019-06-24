Сообщения о подделке подписей за кандидатов на выборы в Мосгордуму проверяет полиция Москвы

Оперативники накануне выезжали в офис на Краснопресненской набережной, где, как сообщалось, это происходило, сказали агентству «Интерфакс» в столичном главке. О фальсификациях накануне рассказали сотрудники московского штаба Алексея Навального, которые обнаружили такой «офис». Среди прочего, по их словам, там подделывали подписные листы за члена политкомитета «Яблока» Сергея Митрохина. Сам политик сказал «Эху Москвы», что считает это провокацией.

В своем твиттере Митрохин писал, что намерен обратиться в СК.

Также, по данным сотрудников штаба Навального, подписи подделывали в поддержку директора «Аптекарского огорода» и члена «Единой России» Алексея Ретеюма и члена Общероссийского народного фронта, актера Андрея Соколова. Соколов сказал «Эху», что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.