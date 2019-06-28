Сцены с поцелуями однополых пар показали на молодежном форуме «Таврида» в Крыму

Это случилось на театральной смене, которая на днях завершила работу. Как пишет местная пресса, во время спектакля под конец работы смены группа девушек, разбившаяся на пары, целовалась под песню ансамбля «Земляне». После этого на сцену вышли два юноши, которые также поцеловались перед публикой. Завершилось все это обливанием водой участниц спектакля, которые надели белые футболки без нижнего белья.

Сообщается, что постановку осуществлял выпускник мастерской Кирилла Серебренникова и актер Гоголь-центра Илья Ромашко. Форум «Таврида» проводится в Крыму под эгидой Росмолодежи.