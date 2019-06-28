Более 800 человек эвакуированы из-за паводка в Иркутской области

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ по ликвидации последствий стихии на место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.

В городе Тулуне, где сегодня прорвало дамбу и затопило около 900 жилых домов, эвакуация будет продолжаться всю ночь. Открыты два пункта временного размещения, сообщает ТАСС со ссылкой на власти города. Люди ожидают помощи спасателей на крышах. Уровень воды в реке Ия уже превысил критический на пять метров и продолжает прибывать. Она буквально за несколько часов разлилась по городу, говорят очевидцы. На данный момент дамба полностью скрыта под водой. Подтоплена автостанция, приостановлено движение общественного транспорта. Проходящий через Тулун участок федеральной трассы «Сибирь» закрыт. Затопило и торговые центры. Люди массово закупают воду и продукты.

Один из собеседников агентства посетовал, что муниципалитет предупредили еще два дня назад о приходе воды, «но подготовки никакой не было, и застало всех врасплох». Другие говорят, что дома обходили заранее, но многие не хотели покидать жилье из опасений за имущество. Сейчас на место прибывают все новые лодки для эвакуации жителей. Предприниматели помогают спасателям бензином для моторов.

За три дня в Иркутской области выпало 3,5 месячной нормы осадков. Почти в трех десятках населенных пунктов подтоплено порядка трех тысяч жилых домов, несколько десятков участков автомобильных дорог и мостов. Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести.