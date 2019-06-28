Компания Apple перенесла производство компьютеров Мас Pro из США в Китай. До недавнего времени это был единственный продукт, который собирали в Штатах. По словам источников газеты The Wall Street Journal, в таком шаге есть как плюсы, так и минусы. Он позволит снизить расходы на доставку компьютеров продавцам в Азии.

Ранее производство Apple в Америке столкнулось с проблемами, поскольку большая часть работников завода имела контракты с минимальными ставками. Они уходили с работы, когда их смена заканчивалась. Это происходило посреди производственного цикла, поэтому весь конвейер вставал, — пояснил газете один из бывших сотрудников Apple.