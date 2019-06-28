В компании, которая организовывает командировки Минпромторга, признали, что их владельцем является теща замминистра

Однако это не помогает им в бизнесе, сказал журналу Forbes генеральный директор фирмы «Служба 007» Дмитрий Злобин. Он назвал публикацию по этому поводу клевет ой и умышленным искажением фактов. Интернет-издание Baza писало, что семья заместителя министра торговли и промышленности Виктора Евтухова может зарабатывать на услугах министерства. Компания, связанная с его семьей, заключила с ведомством в последние пару лет контрактов на 363 млн. рублей. В министерстве на запрос Forbes не ответили.