Министр внутренних дел Грузии пообещал, что не впустит в страну российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария пообещал, что больше не впустит в страну российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова. Ранее из-за действий Гаврилова во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Гаврилов благополучно покинул Грузию, но позже в одном из интервью сказал, что хотел бы снова приехать туда.

В самой республике между тем продолжаются выступления сторонников оппозиции. Обстановка стабилизируется лишь когда власти выполнят основное требование протестующих, — сказал «Эху» председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе. Он говорит, что необходимо провести именно внеочередные выборы, и затягивание это процесс будет губительным для грузинского государства.