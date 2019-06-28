Покушением на Скрипаля и его дочь в Солсбери мог руководить старший офицер российской военной разведки Денис Сергеев

Покушением на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери мог руководить старший офицер российской военной разведки Денис Сергеев. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на журналистское расследование. Факт визита Сергеева в Лондон в начале марта прошлого года удалось установить после того, как международная расследовательская группа Bellingcat получила данные билинга его мобильного телефона. Журналисты выяснили, что Сергеев в свое время закончил Военную академию Минобороны, где готовят кадры для военной разведки. Человек с такими данными зарегистрирован в доме, где базируется это учебное заведение. Его супруга, с которой связались репортеры Би-би-си, однако, отрицает связи мужа с военной разведкой.

Ранее сообщалось, что в операции против Скрипаля участвовал еще один российский гражданин. Он был известен под именем Сергей Федотов.