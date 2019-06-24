Григол Вашадзе: Протесты в Грузии закончатся отставкой министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Протесты в Грузии закончатся отставкой министра внутренних дел Георгия Гахарии. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал грузинский политический деятель, лидер партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе. «Власти осталось выполнить только одно требование – отправить в отставку министра внутренних дел. После этого все это перейдет в обсуждение того, как мы при пропорциональной системе проведем выборы. Им придется пожертвовать им, и чем быстрее это будет, тем лучше и для гражданского мира и нормального политического процесса. Сто процентов, что именно так и произойдет», — сказал он.

При этом политик не смог объяснить, почему в основе требований протестующих отставка именно Г.Гахарии. Вашадзе добавил, что сегодняшний политический кризис в стране можно было бы избежать, если бы правительство сразу отреагировало на общественное недовольство, извинилось и отправило виновных в отставку. Он подчеркнул, что демонстрации возникли в результате экономических и социальных проблем в стране, а не спланированного политического заговора. Он отрицал особенную роль партии «Единое национальное движение» и, в частности, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организации протестов. «Здесь вопрос не в противостоянии оппозиции государства и правительства, а в противостоянии правительства и народа», — сообщил Вашадзе. По его мнению, приезд депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова стал катализатором антиправительственных демонстраций, но сама фигура российского политика едва ли важна для грузин сама по себе. «Когда должен произойти взрыв, достаточно маленькой искры у пороховой бочки, чтобы он случился «, — заявил он.

Массовые акции протеста в Тбилиси начались 20 июня во время приезда в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Международной ассамблеи православия. Они были вызваны тем, что главу делегации, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, пригласили занять кресло спикера в грузинском парламенте.

В 2008 году С.Гаврилов голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.