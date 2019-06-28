Следователи в Магаданской области не стали возбуждать дело о домогательствах против местного главы «Юнармии»

Следователи в Магаданской области не стали возбуждать уголовного дела о домогательствах против местного главы «Юнармии». Ведомство не нашло состава преступления в действиях Павла Подпорина, — передает телеканал «Дождь». Ранее 11 подростков пожаловались в Общественную палату на мужчину, который склонял к сексу 17-летнюю школьницу. Сама потерпевшая записала один из разговоров на диктофон. Подпорин обвинения отвергает.