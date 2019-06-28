К проверке сообщений о фальсификации подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы подключилась московская полиция

Там подтвердили, что получили жалобу на то, как в одном из зданий на Краснопресненской набережной был обнаружен офис, где заполняли подписные листы. Сейчас там работает оперативно-следственная группа.

Как рассказали в московском штабе Алексея Навального, их активисты обнаружили сфабрикованные подписи за нескольких кандидатов. В их числе член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин и актер, член ОНФ Андрей Соколов. Оба они говорят, что не имеют к этому никакого отношения. Митрохин полагает, что речь идет о провокации, цель которой снять его с выборов.