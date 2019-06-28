Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь. Как передает Би-би-си, визит Сергеева в Лондон в дни проведения операции удалось установить после того, как международная расследовательская группа Bellingcat получила данные билинга его мобильного телефона. Его супруга, с которой связались репортеры Би-би-си, однако, отрицает связи мужа с военной разведкой.