Z Архив новостей новости
5 18 6 3839
21:30, 28 июня 2019

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь. Как передает Би-би-си, визит Сергеева в Лондон в дни проведения операции удалось установить после того, как международная расследовательская группа Bellingcat получила данные билинга его мобильного телефона. Его супруга, с которой связались репортеры Би-би-си, однако, отрицает связи мужа с военной разведкой.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 июня Поздравить…

5 461 6 6979 24.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Привет европейским русофобам Российские полномочия в ПАСЕ подтверждены в полном объёме, без исключений и изъятий. Результаты голосования за 116, против 62, воздержалось 10...

5 86 6 7657 26.06
Kпасе, рф, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческая проблематика Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков…

5 217 6 20286 27.06
Kрф, украина, политика, правосудие, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Совсем не обязательно быть с протестом, чтобы им руководить Могу сэкономить время всем конспирологам и назвать реальных инициаторов и спонсоров этих акций…

5 52 6 5165 15:44
Kгрузия, политика, события
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Я продолжаю вести настоящую избирательную кампанию в Мосгордуму! Именно ближайшая неделя определит, будет ли у москвичей независимый кандидат от 43 избирательного округа, отстаивающий их интересы в Московской городской Думе в ближайшие 5 лет, или нет…

5 63 6 7043 27.06
Kмосква, выборы, мосгордума, политика, общество, власть, мнения
Новости

На саммите G20 закончилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа Переговоры продлились почти полтора часа…

5 68 6 7761
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Президент России не мог поступить иначе Ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к Путину. Ответственность за безопасность граждан России. И он ее с себя, в отличие от грузинских властей, не сбросил…

5 242 6 30095 24.06
Kгрузия, рф, конфликты, политика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Уминский: В Грузии нет никакой русофобии Казалось бы, национальная обида, она вещь такая, болезненная, она очень долго помнится. А вот такое настоящее христианское великодушие…

5 79 6 10952 25.06
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 69 6 10159 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Подпишись – или проиграешь На сборщиков подписей демократических кандидатов, работающих на улицах Москвы, нападают, им угрожают. Демократические кандидаты в депутаты категорически не нужны властям, но необходимы москвичам…

5 36 6 5429 23.06
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

+ Зеленский — Путину: У нас у всех есть дети. Верните детей родителям Зеленский — Путину: У нас у всех есть дети. Верните детей родителям Президент Украины обратился к российскому коллеге с призывом освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе…

5 273 6 42262 27.06
8читать ;смотреть
Kзеленский, путин, украина, рф, политика, конфликты, моряки, видео, события
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как быть с артистами? Послесловие к скандалу «Травля» точно работает. Силу общественного мнения не стоит недооценивать. Потеря репутации всегда болезненна. Я не знаю, станут ли Спиваков или Гергиев от этого хуже дирижировать, но моральный урон за свои подписи они несут…

5 62 6 9536 23.06
Kискусство, политика, кино, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 280 6 44554 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Голосование
Правильно ли поступил бизнесмен Д.Якобашвили, отказавшись вернуться в Россию после обысков ФСБ?
5 46 6 7719 24.06
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Расстрою Вас, Сандра Эдуардовна Напомню очевидную вещь — конкретных депутатов выбирают конкретные люди. О господине Гаврилове, кстати, известна интересная деталь: его дед — грузин…

5 90 6 15088 26.06
Kобщество, грузия, рф, политика, мнения
Блоги

Егор Куроптев Продюсер, журналист

+ Бары в Грузии объявляют скидку для туристов из России! Бары в Грузии объявляют скидку для туристов из России! «Те россияне, которые считают, что бомбежка, война, оккупация и аннексия чужих земель — это неправильно, приходите!»

5 41 6 7075 26.06
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, грузия, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дональд Трамп перед журналистами дважды попросил Путина не вмешиваться в выборы Как сообщает американская пресса, это произошло перед переговорами в Осаке…

5 36 6 24229
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Те грехи, которые приписывала оппозиция, сражающаяся за свои коррупционные возможности, Саакашвили — она и осуществила, придя к власти. Там даже не надо было запугивать избирателей. Грузия так нища, что проще их было покупать…

5 93 6 121603 22.06
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение президента РФ запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию?
5 151 6 36550 21.06
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Дом друга президента Путина Дом друга президента Путина Дом друга Путина находится в правильном месте. 20 км к Западу от Москвы. Неподалеку — дачи руководства «ЕР». Но зачем же этот друг пытается отхватить землю соседнего садоводческого товарищества?..

5 62 6 193978 26.06
8читать ;смотреть
Kобщество, строительство, чиновники, видео, мнения
Блоги

Жанна Немцова основатель «Фонда Бориса Немцова за свободу», журналист Deutsche Welle

+ Игорь Юргенс: Несменяемая власть катастрофически изменила Путина и Медведева Игорь Юргенс: Несменяемая власть катастрофически изменила Путина и Медведева О нынешнем состоянии России и ее власти, судьбе системных либералов и их вкладе в развитие страны, об извечном споре коллаборационистов и несистемной оппозиции…

5 68 6 162003 26.06
8читать ;смотреть
Kвласть, медведев, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7916440
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4092438

Сегодня в эфире