Правительство РФ запретило больницам закупать импортные аппараты вентиляции легких, протезы, бинты, подгузники

Правительство России запретило больницам закупать импортные аппараты искусственной вентиляции легких, протезы, а также бинты и подгузники. Таким образом был расширен список изделий, которые государственные и муниципальные медицинские учреждения не смогут покупать за рубежом. В Министерстве промышленности говорят, что в список вносятся те товары, у которых есть российские качественные и высокотехнологичные аналоги, — передает агентство ТАСС.