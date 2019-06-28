«Норд Стрим-2» отозвала одну из трех поданных заявок на строительство газопровода «Северный поток» в  водах Дании

Компания «Норд Стрим-2» отозвала одну из трех поданных заявок на строительство газопровода «Северный поток» в территориальных водах Дании. Процесс ее рассмотрения длился более двух лет, поэтому оператор газопровода хочет защитить себя от возможных дальнейших задержек, — передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальное письмо компании.

Российская сторона рассчитывает закончить строительство газопровода «Северный поток-2» к концу этого года. Между тем, Соединенные Штаты грозят санкциями тем компаниям, которые связаны с этим проектом. Газопровод должен пройти также через экономические зоны Германии, Швеции и Финляндии.