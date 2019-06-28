Российские ученые просят смягчить меру пресечения двум их коллегам – физику Виктору Кудрявцеву и Роману Ковалеву

Российские ученые просят смягчить меру пресечения двум их коллегам – физику Виктору Кудрявцеву и его ученику Роману Ковалеву. Они обвиняются в госизмене. 16 академиков РАН, 28 членов-корреспондентов и еще 8 профессоров подписали открытое письмо с просьбой перевести Кудрявцева и Ковалева под домашний арест. В обращении говорится, что российская наука не может развиваться в обстановке шпиономании и страха ученых за свое будущее. Авторы письма также обращают внимание на то, что в поддержку Кудрявцева уже высказывались президент РАН Александр Сергеев, президентский Совет по правам человека и известные деятели культуры.

В июле исполняется год, как 75-летний Кудрявцев находится в СИЗО.