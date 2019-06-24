Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, — сказали агентству «Интерфакс» в столичном главке. Сообщалось, что офис находится в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Нарушения обнаружили сотрудники московского штаба Алексея Навального. Они рассказали «Эху», что в одном из помещений делового центра несколько человек заполняли подписные листы сразу за нескольких кандидатов, в том числе члена политкомитета «Яблока» Сергея Митрохина, директора «Аптекарского огорода» и члена «Единой России» Алексея Ретеюма и члена Общероссийского народного фронта, актера Андрея Соколова. Соколов сказал «Эху», что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно. По мнению Сергея Митрохина, работа такого офиса является провокацией с целью снять его с выборов.