Организация по запрещению химического оружия начала новое расследование в Сирии. Новая рабочая группа должна будет устанавливать источник происхождения тех запрещенных веществ, которые применялись в арабской республике в ходе вооруженного конфликта с 2013-го года, — передает агентство Франс Пресс.

Год назад государства-члены ОЗХО приняли решение предоставить этой структуре полномочия выявлять виновных в химических атаках. После этого представители России и Сирии обвинили организацию в ее политизации.