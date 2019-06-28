Иран собирается сокращать свои обязательства по так называемой ядерной сделке. Как сказали представители Исламской республики на встрече по выполнению соглашения, которая прошла в Вене, результаты переговоров в Тегеране считают недостаточными. Согласно ядерной сделке республика отказывается от разработки ядерного оружия в обмен на отмену санкций со стороны ООН, США и Европы. Однако после прихода в Белый дом американского президента Дональда Трампа Вашингтон отказался от участия в договоре и ввел санкции против Тегерана.