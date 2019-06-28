Иран собирается сокращать свои обязательства по так называемой ядерной сделке
Иран собирается сокращать свои обязательства по так называемой ядерной сделке. Как сказали представители Исламской республики на встрече по выполнению соглашения, которая прошла в Вене, результаты переговоров в Тегеране считают недостаточными. Согласно ядерной сделке республика отказывается от разработки ядерного оружия в обмен на отмену санкций со стороны ООН, США и Европы. Однако после прихода в Белый дом американского президента Дональда Трампа Вашингтон отказался от участия в договоре и ввел санкции против Тегерана.