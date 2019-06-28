Псковская полиция пыталась вызвать на допрос местную журналистку Людмилу Савицкую. При этом представители МВД отказываются объяснять, с расследованием какого дела это связано. Сам Савицкая предполагает, что речь может идти о ее знакомых оппозиционных активистах Лии и Артеме Милушкиных. Сейчас их обвиняют в сбыте наркотиков. Они вины не признают и говорят, что их преследуют по политическим мотивам.

Савицкая неоднократно освещала и само расследование и задержание активистов. Артем Милушкин с начала года находится под стражей, его супруга Лия – под домашним арестом.