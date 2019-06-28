Московская прокуратура требует привлечь к ответственности полицейских, которые занимались делом серийного отравителя

Московская прокуратура требует привлечь к ответственности полицейских, которые занимались делом так называемого серийного отравителя. Сотрудников МВД подозревают в халатности. Сообщалось, что они сначала задержали злоумышленника, а позже отпустили под подписку о невыезде, после чего он совершил еще несколько нападений.

Мурат Сабанов, который, по данным следствия, угощал своих жертв напитками, куда подмешивал психотропные вещества, а после грабил их, на этой неделе был арестован на 2 месяца.