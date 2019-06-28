Министерство юстиции России признало нежелательной организацией американский фонд «Свободная Россия»

Об этом сообщили в ведомстве. Этот аналитический центр базируется в Вашингтоне. Сообщается, что его руководителем является бывший помощник госсекретаря Дэвид Крамер.

Не так давно организация публиковала аналитический доклад о том, как может выглядеть Россия в 2030-м году, если в 2024-м Владимир Путин оставит пост президента. По действующим законам он не сможет переизбираться на новый срок. Среди авторов доклада немало российских граждан, которые выступают с критикой власти, в том числе экономисты Владимир Милов и Владислав Иноземцев, эксперт по СМИ Василий Гатов, социальный антрополог Денис Соколов.